FCSB ofera 1 milion de euro pentru un jucator din Liga 1

Dupa ce l-a transferat deja pe Andrei Miron de la Botosani, Becali vrea sa-l aduca la FCSB si pe fostul coleg al acestuia din defensiva."Dupa Chindris asta de la FC Botosani poate sa vina si AC Milan , deoarece eu nu o sa licitez cu nimeni. Imi place acest jucator, il vreau, iar eu consider ca la ora si ziua in care vorbim acum mai mult de un milion de euro nu dau. Are 20 de ani, este bun, dar nu a jucat niciun meci in cupele europene, acolo unde ma intereseaza pe mine sa fac performanta", a spus Becali pentru ProSport Oficialii lui FC Botosani sustin ca de Chindris este interesata si gruparea germana Werder Bremen Andrei Chindris a disputat 24 de meciuri in acest sezon pentru FC Botosani, in care a marcat un singur gol.Nascut la Cluj-Napoca, el a mai evoluat in cariera la Academica Clinceni si Stiinta Miroslava.C.S.