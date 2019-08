FCSB, oferta neasteptata pentru omul care l-a criticat public pe Becali

Ziare.

Filipe Teixeira, fostul mijlocas al echipei, este dorit inapoi in Berceni, de aceasta data in calitate de scouter pentru zona Portugaliei."M-am gandit, tinand cont de ce piata reprezinta Portugalia in fotbalul european, ca ar fi nimerit sa cream o punte de legatura. Eu cred ca mai nimerit pentru acest lucru nu poate fi decat Teixeira, care a jucat la nivelul cel mai inalt, este atasat si de clubul nostru si e un bun cunoscator. Ar fi un castig daca se va materializa treaba asta", a spus Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB, la DigiSport.Teixeira a plecat de la vicecampioana Romaniei la finalul sezonului trecut si a decis sa se retraga din activitatea competitionala, desi a avut oferte de la Rapid si Petrolul.In ultima vreme, el l-a criticat aspru pe Gigi Becali in presa portugheza, sustinand ca declinul FCSB este provocat de patron.M.D.