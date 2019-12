FCSB, pe cale sa-l piarda pe Gnohere: Oferta primita de atacant

Ziare.

"Bizonul" este dorit in Bulgaria, de Levski Sofia, conform Fakti.bg Jurnalistii bulgari scriu ca negocierile intre cele doua cluburi au inceput deja.In schimbul lui Gnohere, FCSB ar solicita 1 milion de euro, suma pe care bulgarii o pot achita.In acest sezon, Gnohere a marcat de 6 ori in cele 686 de minute bifate in Liga 1 Totusi, antrenorul Bogdan Vintila a schimbat sistemul de joc, iar Gnohere a incheiat prima parte a sezonului pe banca de rezerve.Gnohere a marcat in total 44 de goluri in cele 87 de meciuri disputate in Liga 1 pentru FCSB.C.S.