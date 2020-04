FCSB, pe punctul de a da doua lovituri financiare

Ziare.

com

Presedintele de imagine al lui FCSB, Helmuth Duckadam, e convins ca atat Coman, cat si Man vor pleca la iarna."E foarte greu in aceasta perioada, tratativele sunt mult mai greu de realizat prin telefon, Skype. Nu te poti urca in avion maine sa mergi pana la New York sau Orlando, pentru ca nu sunt avioane", a spus Duckadam la Telekom Sport "Sunt convins ca la iarna, cand pandemia se va linisti, ca atat Coman, cat si Denis Man vor obtine transferuri importante", a completat acesta.Florinel Coman e dorit de mai multe grupari importante din Europa, insa cel mai aproape de a obtine semnatura sa e formatia americana Orlando City, pentru 9 milioane de euro si 40% dintr-un viitor transfer.Nici Dennis Man, cotat de Gigi Becali la 10 milioane de euro, nu duce lipsa de oferte, pe urmele sale fiind AS Roma si Zenit St. Petersburg.