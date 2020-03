FCSB, pe punctul de a da o lovitura financiara importanta

Ziare.

Gruparea olandeza Feyenoord Roterdam l-a urmarit, in ultima perioada, pe atacantul roman si e pregatita sa faca o oferta, scrie Telekom Sport , citand presa olandeza.15 milioane de euro e suma ceruta de Gigi Becali in schimbul fotbalistului in varsta de 21 de ani."Mijlocasul lui Gigi Becali a avut deja o prima intalnire cu unul dintre cei mai importanti oameni de la Feyenoord. Marti, alaturi de tatal sau si de Anamaria Prodan, Dennis Man a luat masa, la un restaurant de lux din Bucuresti, cu Steven Aptroot, oficial in departamentul de scouting si recrutari de la Feyenoord Rotterdam", noteaza sursa citata.Dennis Man joaca la FCSB din 2016 si e cotat la 5,5 milioane de euro de catre site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.7 goluri a marcat Dennis Man in cele 24 de meciuri jucate in acest sezon.