FCSB, pe urmele unui atacant: "Toate echipele il vor dori si poate nu doar din Romania"

Directorul sportiv al lui FCSB, Narcis Raducan, recunoaste ca-l urmareste cu atentie pe atacantul lui Gaz Metan Medias."Mitica este unul dintre fotbalistii remarcati. E un fotbalist bun. Asta nu inseamna neaparat ca va ajunge la noi. El a avut inconstanta. Cam asta e lupta. Calitati are foarte multe", a afirmat Narcis Raducan, potrivit Telekom Sport "Daca el va reusi sa aduca acest an la un nivel foarte mare si va avea reusite, eu sunt convins ca nu numai FCSB, toate echipele il vor dori si poate nu doar din Romania", a adaugat acesta.Dumitru Cardoso are 28 de ani si a ajuns in vara la Gaz Metan Medias, pentru care a marcat 3 goluri in 7 meciuri.A mai evoluat, printre altele, la Empoli, Napoli, Nottingham si Livorno.