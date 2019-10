FCSB pierde gratis unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei

Ziare.

Intrat in ultimele luni de contract cu formatia "ros-albastra", fundasul sarb Bogdan Planic are sanse mici de a-si prelungi contractul.Impresarul acestuia s-a aratat deranjat de ultimele declaratii ale lui Gigi Becali si anunta ca n-a primit nicio oferta de prelungire."Nici nu exista vreo oferta de prelungire in momentul asta. Am citit si eu declaratia lui Gigi, dar e singurul semn ca si-ar dori sa negociem un nou contract, vreo propunere clara nu ne-a facut nimeni. Am vazut ca Becali a spus si ca exclude sa-i achite lui Planici vreo suma ca bonus la semnatura, 'Daca cere bani, sanatate!'. Atunci, spun si eu la fel, 'Sanatate si cum o vrea Dumnezeu'", a spus Zvonko Milojkovici pentru Gazeta Sporturilor "Am citit in presa din Romania interpretatea ca Planic se plange ca nu i-a fost oferita prelungirea contractului. Am inceput sa rad cand am citit. Cum sa se planga? Planic va putea semna cu oricine peste doua luni, iar la vara se poate transfera gratis oriunde! E un statut rau asta? De ce s-ar plange? Becali spune ca nu accepta ca Planic sa ceara un bonus la semnarea prelungirii, dar daca pleaca liber, nu va trebui sa aduca alt fundas pentru care va fi nevoit sa plateasca?", a mai spus acesta.Intr-o interventie avuta ieri la ProX, Gigi Becali era convins ca va rezolva aceasta problema, insa i-a transmis fundasului sarb ca nu accepta negocieri."Merg la echipa si o sa rezolv. Dar daca vine cu pretentii, cu suma la semnatura, du-te, tata", a amenintat finantatorul lui FCSB.Bogdan Planic (27 de ani) joaca pentru FCSB din vara lui 2017, cand a fost transferat cu 300.000 de euro de la Vojvodina.2,3 milioane de euro e cota lui Planic potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.