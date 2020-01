FCSB pierde la TAS disputa cu FRF

Ziare.

In vara, gruparea "ros-albastra" a fost amendata cu 75.000 de lei pentru imprumutul pe care Gigi Becali l-a acordat Astrei Giurgiu.Finantatorul vicecampioanei Romaniei a considerat ca sanctiunea e nedreapta si s-a adresat la TAS."Decizia Comisiei de Disciplina si Etica a FRF nr. 6 din 10 iulie 2019 cu privire la sanctionarea clubului FCSB, penalitate de 75.000 de lei, ca urmare a imprumutului acordat clubului AFC Astra, a devenit definitiva, procedurile in fata Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne incheindu-se marti, 14 ianuarie 2020.Astfel se confirma legalitatea solutiilor pronuntate de organismele jurisdictionale ale FRF, respectiv Comisia de Disciplina si Etica si Comisia de Recurs", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal.Tot cu 75.000 de lei a fost sanctionata in acest caz si Astra Giurgiu.I.G.