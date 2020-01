FCSB pleaca din Bucuresti: Unde ar putea juca in play-off

Ziare.

Arena Nationala va fi inchisa in vederea Campionatului European din vara, astfel ca FCSB are nevoie de un alt stadion pentru a-si disputa meciurile de acasa. Fanatik scrie ca Mihai Stoica si Valeriu Argaseala au inspectat stadionul din Buzau si sunt sanse mari ca vicecampioana Romaniei sa joace ultimele meciuri din sezon acolo.La inceputul sezonului, FCSB si-a disputat meciurile de acasa la Giurgiu, in cupele europene, si Pitesti, in Liga 1.Astra nu mai e, insa, de acord ca FCSB sa joace pe terenul lor."Nu, nu vom fi de acord sa mai joace la noi la Giurgiu", a spus presedintele Astrei, Dani Coman.3 e locul ocupat de FCSB in clasamentul Ligii 1, cu 39 de puncte stranse in 21 de meciuri.