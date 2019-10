FCSB pleaca din nou de pe Arena Nationala

Ziare.

com

Dupa ce in aceasta vara vicecampioana Romaniei a trebuit sa plece de pe cea mai arena a tarii din cauza concertelor sustinute de Ed Sheeran si Metallica, situatia s-ar putea repeta la anul.Celine Dion va concerta la 29 iulie 2020 pe Arena Nationala din Bucuresti.Astfel, FCSB va fi pusa din nou pe drumuri, asta daca va obtine calificarea in cupele europene.In acest sezon, FCSB a disputat meciurile din preliminariile Europa League la Giurgiu, in timp ce toata vara a jucat meciurile de "acasa" la Pitesti.Vezi: Unde va canta Celine Dion la Bucuresti si cand se pun biletele in vanzare I.G.