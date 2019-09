FCSB pregateste amenzi drastice pentru cel mai bun atacant din lot: "Trebuie sa slabeasca!"

Ziare.

"Bizonul" Gnohere trebuie sa dea mai multe kilograme jos pana la ora derbiului cu Universitatea Craiova, in caz contrar urmand a fi scos din lot si amendat."Bizonul nu are incotro, trebuie sa slabeasca. Cred ca a inteles si el ca are concurenta. Cu o zi sau doua inainte de meci vom face cantarul si daca se afla in parametri vom conta pe el, daca nu, nu vom conta pe el. Va primi si o amenda usturatoare. Eu mi-as dori sa se incadreze pentru ca este unul dintre golgheterii campionatului", a declarat directorul sportiv al echipei, Narcis Raducan, la DigiSport Gnohere s-a luptat tot timpul cu kilogramele in plus, dar a reusit sa dea si randament pe teren, marcand o multime de goluri.In ultima vreme, dupa ce s-a chinuit sa isi revina si dupa o accidentare, el pare ca a pierdut duelul cu greutatea.FCSB l-a transferat recent pe congolezul Tsoumou tocmai pentru a-i face concurenta "Bizonului" si a avea alternative pentru linia de atac in cazul in care acesta nu slabeste.