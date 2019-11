FCSB pregateste o masura dura impotriva nationalei de tineret

Ziare.

Romania este calificata la Olimpiada de la Tokio, dar ar putea merge fara jucatorii de la FCSB.Asta deoarece Olimpiada are loc in acelasi timp la care FCSB ar trebui sa dispute meciurile din preliminariile pentru cupele europene.Cum FCSB are un lot format in mare masura din jucatori eligibili pentru o convocare, ros-albastrii se gandesc sa nu-i lase pe jucatori sa mearga la Olimpiada."Sunt destui jucatori care nu joaca nicaieri si nu cred ca va fi o problema", a spus directorul sportiv al ros-albasatrilor, Mihai Stoica , la Pro X.La ultima actiune a nationalei de tineret, de la FCSB au fost convocati Andrei Vlad, Olimpiu Morutan, Razvan Oaida si Dennis Man. Adrian Sut si Darius Olaru, jucatori care apartin si ei de FCSB, au fost si ei convocati.De asemenea, Dragos Nedelcu si Florinel Coman sunt si ei eligibili pentru o convocare la Olimpiada.C.S.