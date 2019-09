FCSB pregateste vanzarea unui jucator transferat in aceasta vara

Ziare.

Ionut Vina a fost cumparat de gruparea din Berceni cu 750 de mii de euro de la Viitorul lui Hagi, insa nu va ramane prea mult la vicecampioana.AEK Atena, dar si alte echipe din strainatate, au pus ochii pe el si ar urma sa incerce sa il transfere in vara lui 2020."Periodic vin oferte pe mail, dar sunt si discutii private, eu nu am acces la toate. Patronul nostru are sistem direct in privinta transferurilor si nu imi spune mie fiecare discutie. Daca discutiile avanseaza aflu si eu.Despre Vina nu stiu daca merge la AEK Atena, a jucat deja la doua echipe in acest sezon. Nu este exlus sa mearga din vara viitoare, sunt multi jucatori monitorizati de scouteri si reprezentanti. Daca urcam in clasament si avem jocuri bune, ofertele vor veni si aici cred ca ne-am descurcat bine in privinta balantei financiare", a declarat Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB, la PRO X.Grecii de la AEK il monitorizeaza pe Vina de ceva timp si ar fi hotarati sa faca o oferta in vara.Cum jucatorul a evoluat deja in acest sezon pentru Viitorul si FCSB, el ar urma sa ajunga la Atena in vara anului urmator.M.D.