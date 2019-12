FCSB reactioneaza dupa anuntul ca va fi obligata sa se mute de pe Arena Nationala

Ziare.

Prin intermediul unui comunicat de presa, gruparea finantata de Gigi Becali sustine ca informatia e eronata."Comunicat de presa!Pentru o buna si corecta informare a suporterilor, FCSB face cateva precizari legate de articolul publicat astazi de Gazeta sporturilor cu privire la programul echipei noastre pe Arena Nationala in 2020:1. Nu s-a pus niciodata problema ca Arena Nationala sa fie preluata de UEFA pentru organizarea EURO 2020 incepand cu 1 martie.2. FCSB este principalul partener al Primariei Capitalei in ceea ce priveste inchirierea Arenei Nationale, iar relatia de comunicare dintre cele doua institutii a fost intotdeauna una excelenta.3. Preluarea propriu-zisa a stadionului de catre reprezentantii UEFA va fi facuta in luna mai a anului viitor.4. FCSB va disputa toate jocurile de pe teren propriu, in eventualitatea calificarii in play-off, pe Arena Nationala. In cazul in care vor surveni modificari ale programului de pregatire a stadionului pentru EURO 2020, acestea vor fi anuntate din timp si vor fi facute in sprijinul programului competitional al Ligii 1.Facem un apel catre reprezentantii mass media sa se documenteze temeinic inainte de a publica articole care pot induce in eroare iubitorii fotbalului din Romania.Va multumim si va asteptam alaturi de noi pe Arena Nationala", e informatia aparuta pe pagina de Facebook a "ros-albastrilor".I.G.