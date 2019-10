FCSB reactioneaza dupa ce Lukasz Gikiewicz a reclamat-o la FIFA

Ziare.

Prin intermediul unui comunicat de presa, vicecampioana Romaniei sustine ca Gikiewicz e cel care si-a incalcat obligatiile contractuale.De asemenea, formatia "ros-albastra" anunta ca se va adresa organismelor jurisdictionale competente pentru a constata incetarea contractului si obligarea fotbalistului la plata prejudiciului produs."FCSB face urmatoarele precizari cu privire la situatia jucatorului Lukasz Gikiewicz:FCSB si-a indeplinit toate obligatiile asumate fata de prin contractul incheiat intre parti.De asemenea, FCSB a respectat si indeplinit fata de jucator toate obligatiile ce ii incumba potrivit legislatiei sportive si civile in materie.Cu toate acestea, Lukasz Gikiewicz si-a incalcat obligatiile contractuale asumate, refuzand sa se prezinte la antrenamentele si jocurile oficiale ale echipei, conform solicitarilor staff-ului tehnic, incepand cu data de 11.09.2019 si a absentat nemotivat de la antrenamentele si jocurile oficiale ale echipei incepand cu data de 16.09.2019.Pentru aceste abateri, jucatorul a fost sanctionat disciplinar in conformitate cu prevederile art 42.6 din Regulamentul Disciplinar al Federatiei Romane de Fotbal, Decizia prin care acesta a fost sanctionat de catre club fiind in curs de ratificare.De asemenea, avand in vedere absentele nemotivate ale jucatorului de la programul de pregatire si antrenament, precum si de la jocurile oficiale ale FCSB, incepand cu data de 16.09.2019, clubul se va adresa organismelor jurisdictionale competente pentru a constata incetarea contractului incheiat intre noi si jucator din culpa acestuia si obligarea domnului Lukasz Gikiewicz catre FCSB la plata prejudiciului produs."Vezi: FCSB, reclamata la FIFA de un fost jucator: Ce sanctiune dura risca vicecampioana Romaniei Lukasz Gikiewicz (31 de ani) a semnat cu FCSB la inceputul lunii august, insa Gigi Becali a decis sa renunte la serviciile sale dupa numai 4 meciuri.Atacantul polonez n-a acceptat insa reziliere contractului, astfel ca FCSB a recurs la mai multe metode pentru a-l convinge sa plece, printre care: i s-a luat masina de serviciu, a fost dat afara din camera in care locuia si nu a mai fost primit la antrenamentele primei echipe.Gikiewicz avea un contract cu FCSB pana in iunie 2020, cu un salariu lunar de 8.500 de euro.I.G.