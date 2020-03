FCSB, reclamata la FIFA de o formatie din Danemarca

Ziare.

Gigi Becali n-a achitat nici pana acum suma de transfer (500.000 de euro), iar formatia daneza a formulat o plangere la FIFA, anunta Gazeta Sporturilor Suma ar fi trebuit platita pana pe 21 februarie.Pe langa 500.000 de euro, FCSB a fost de acord sa le lase nordicilor si 15 la suta din drepturile asupra unui viitor transfer al atacantului.Adus ca un star, fiindu-i inserata in contract o clauza de reziliere in valoare de 30 de milioane de euro, Adrian Petre a dezamagit crunt in primele meciuri jucate pentru FCSB.A fost folosit in doua meciuri, fiind inlocuit la pauza in ambele. dupa ce s-a remarcat prin ratari.16.000 de euro pe luna e salariul pe care Adrian Petre il primeste la FCSB.