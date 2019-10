FCSB, reclamata la FIFA de un fost jucator: Ce sanctiune dura risca vicecampioana Romaniei

Ziare.

Atacantul polonez Lukasz Gikiewicz a reclamat formatia lui Gigi Becali la FIFA si a cerut platirea contractului pana la terminarea lui, dar si o interdictie de a mai face transferuri pentru FCSB."Stirile cu Gikiewicz in vacanta din Croatia sunt inca o dovada ca oamenii de la FCSB nu se simt comfortabil sa spuna adevarul. Ei dau informatii false presei. Lukasz e in Croatia pentru ca acolo locuieste acum, nu pentru ca e in vacanta. Si-a terminat contractul inca din 20 septembrie si am facut deja o plangere la FIFA pe 30 septembrie", a spus avocatul lui Gikiewicz, bulgarul Georgi Gradev, pentru Gazeta Sporturilor "In plangere, cerem toti banii pana la finalul contractului si o interdictie de a mai face transferuri pentru FCSB. Ei voiau sa-i faca o actiune disciplinara, dar dupa ce i-am notificat despre rezilierea contractului nu au mai raspuns nimic", a adaugat acesta.Lukasz Gikiewicz (31 de ani) a semnat cu FCSB la inceputul lunii august, insa Gigi Becali a decis sa renunte la serviciile sale dupa numai 4 meciuri.Atacantul polonez n-a acceptat insa reziliere contractului, astfel ca FCSB a recurs la mai multe metode pentru a-l convinge sa plece, printre care: i s-a luat masina de serviciu, a fost dat afara din camera in care locuia si nu a mai fost primit la antrenamentele primei echipe.Gikiewicz avea un contract cu FCSB pana in iunie 2020, cu un salariu lunar de 8.500 de euro.