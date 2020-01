FCSB renunta la inca patru jucatori

Ziare.

Dupa ce a reziliat contractele a trei jucatori , finantatorul "ros-albastrilor" a tras pe linie moarta alti patru fotbalisti. Fanatik anunta ca Alexandru Stan, Diogo Salomao, Thierry Moutinho si Claudiu Belu au fost instiintati de conducere ca nu mai fac parte din planurile staff-ului tehnic pentru sezonul in curs.Astfel, cei patru nu vor merge in cantonamentul pe car FCSB il va sustine la Marbella (Spania), in perioada 12-23 ianuarie.De alfel, cel patru au jucat foarte putin in acest sezon: Alexandru Stan - 1 meci, Diogo Salomao - 5 meciuri, Thierry Moutinho 13 meciuri si Claudiu Belu - 9 meciuri.Luni, FCSB a anuntat ca a renuntat la atacantii Ioan Hora si Juvhel Tsoumou, precum si la fundasul central Bozhidar Chorbadzhiyski.Vezi si: FCSB a facut primul transfer din acest an