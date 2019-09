FCSB risca sa rateze transferul verii. Becali: "Am vrut sa fie secret, sa vedem daca se mai face"

Ziare.

Gigi Becali a recunoscut, luni dimineata, ca il doreste pe fundasul Cristi Manea, insa a explicat ca mutarea are sanse mari sa nu se mai realizeze.Asta pentru ca echipa care il are sub contract pe Manea, Apollon Limassol, a solicitat ca negocierile sa ramana secrete pana in momentul parafarii actelor, iar cum totul a devenit acum public se poate ca Manea sa nu mai ajunga la FCSB."Eu am spus doar la trei oameni de transferul asta. Am vrut sa fie secret. Acum, daca presa a aflat, e posibil ca transferul sa pice. Cei de la Apollon au pus conditia sa nu se afle in presa. Noi il vrem, ni-l dorim, dar sa vedem daca se mai face transferul. Alti jucatori nu mai aducem acum, ca deja avem prea multi", a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro In continuare misterios, latifundiarul nu a dorit sa explice sub ce forma s-a discutat mutarea, imprumut sau transfer definitiv, el spunand doar: "Aveam o combinatie!"In varsta de 22 de ani, Cristi Manea a castigat ultimele doua titluri din Liga 1 alaturi de cei de la CFR Cluj, acolo unde a evoluat sub forma de imprumut.Feroviarii au incercat sa il transfere in aceasta vara, numai ca negocierile nu au avut succes, iar jucatorul a parasit echipa.Cei de la Apollon nu il doresc pe Manea si incearca sa il vanda cat mai au timp, discutand atat cu FCSB, cat si cu formatii din strainatate. Ramane de vazut unde va ajunge pana la urma fotbalistul si daca vicecampioana va reusi sa dea marea lovitura.