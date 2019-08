FCSB s-a despartit de inca un jucator - oficial

Ziare.

Initial, Balasa trebuia sa ajunga in Banie la schimb cu Thiago Fereira, insa aparatorul portughez a refuzat sa se transfere la vicecampioana Romaniei.Astfel, oltenii s-au pus la masa negocierile cu Becali si au ajuns la un acord in ceea ce priveste suma de transfer."Multumim, Mihai Balasa!FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova pentru transferul lui Mihai Balasa, jucator care a evoluat pentru echipa noastra in ultimii doi ani si jumatate.Transferul a fost inregistrat in cursul zilei de luni, 12 august, iar jucatorul s-a pregatit deja alaturi de noii sai colegi.Clubul nostru ii multumeste pentru contributie lui Mihai, care a evoluat in 78 de partide si a inscris un gol pentru echipa noastra si ii ureaza mult succes in cariera", se arata intr-un comunicat al "ros-albastrilor".Mihai Balasa are 24 de ani si evolua la FCSB din 2017.In cariera sa a mai evoluat pentru Viitorul, AS Roma, Crotone si Trapani.I.G.