FCSB s-a despartit de inca un jucator - oficial

Aparatorul dreapta, intrat in dizgratia lui Gigi Becali, va evolua la formatia ilfoveana pana la sfarsitul acestui sezon."FC Voluntari anunta ca a semnat un contract pe o perioada de 6 luni cu jucatorul Claudiu Belu.Claudiu Belu este un fundas dreapta in varsta de 26 de ani care a mai evoluat pana acum in cariera sa la Poli Timisoara, Concordia Chiajna, ASA Tirgu Mures, Astra Giurgiu si FCSB", se arata intr-un comunicat al celor de la FC Voluntari.Claudiu Belu are 26 de ani si se afla sub contract cu FCSB din vara anului trecut, cand a venit liber de contract dupa ce i-a expirat angajamentul cu Astra Giurgiu.La vicecampioana Romaniei, Belu a jucat insa doar 736 de minute in acest sezon.