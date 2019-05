FCSB s-a despartit deja de un jucator dupa pierderea titlului in Liga 1

Ziare.

Desi mai avea inca un an de contract, Rusescu a pus punct aventurii la FCSB si isi cauta echipa."Rusescu chiar a semnat rezilierea. El a fost ideea mea si cred ca daca noi am fi jucat cu el al doilea atacant ar fi fost altceva. Nu intelegeti ca ii critic pe Dica si Teja, nici vorba.Dar realitatea e ca Rusescu nu a jucat. El e marcator, dar nu a avut cand sa joace, nu putem spune ca a fost o repatriere nereusita", a spus directorul sportiv Mihai Stoica la Digi Sport.Raul Rusescu a revenit la FCSB in urma cu un sezon si a marcat cinci goluri in toate competitiile pentru gruparea ros-albastra.Pe langa Raul Rusescu, de la FCSB vor mai pleca Adrian Stoian, Florentin Matei si Filipe Teixeira.C.S.