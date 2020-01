FCSB s-a mai despartit de un jucator aflat pe lista neagra - oficial

Ziare.

Vorbim de un fost component al campioanei CFR Cluj , francezul Thierry Moutinho, care a evoluat din vara trecuta in 13 partide pentru vicecampioana Romaniei. El are un singur gol marcat, in partida cu Chindia Targoviste, in L1."#oficialThierry Moutinho a plecat de la FCSB! FCSB anunta ca a reziliat, de comun acord, contractul pe care Thierry Moutinho il semnase in vara trecuta. Mijlocasul in varsta de 28 de ani a participat la 13 partide din actualul sezon si a provocat autogolul lui Mihai Leca, din victoria ros-albastrilor de pe terenul celor de la FC Chindia Targoviste. Clubul nostru ii ureaza mult succes in continuare!", a sunat comunicatul emis de cei de la FCSB, pe pagina lor oficiala de Facebook Pe langa Moutinho vor mai pleca in foarte scurt timp de la stelisti si Alexandru Stan, Claudiu Belu si Diego Salomao, jucatori care nu au facut deplasarea cu FCSB in cantonamentul din Spania.La capitolul sosiri, FCSB se poate lauda cu aducerea lui Darius Olaru de la Gaz Metan si a lui Andrei Miron de la FC Botosani.Citeste si:D.A.