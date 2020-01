FCSB s-a mai despartit de un jucator aflat pe lista neagra - presa

Ziare.

Latifundiarul din Pipera se tine de cuvant dupa ce in urma cu o luna a anuntat o lista masiva cu jucatori care vor pleca inca din iarna, iar vineri Mihai Stoica a spus si el ca inainte de plecarea in cantonamentul din Spania, pe 12 ianuarie, mai multi jucatori se vor desparti de stelisti.Primul jucator despre care vorbim este Ioan Hora, atacantul de 31 de ani, care s-a inteles cu finantatorul FCSB in privinta rezilierii contractului, iar fotbalistul va fi de acum liber sa semneze cu ce echipa doreste.Becali a confirmat deja aceasta despartire, iar cel mai probabil in urmatoarele zile vor mai urma si alte plecari de la FCSB, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor De cand a ajuns la FCSB, Hora a bifat 29 de partide, reusind in acest interval 8 goluri si o pasa de gol.Dupa cum anunta aceeasi sursa citata mai sus, un alt jucator care va pleca in curand de la club este Diego Salomao, tot 31 de ani, care a evoluat in acest sezon doar in 5 partide.Bozhidar Ciorbadjiski (24 de ani, fundas central) si Juvhel Tsoumou (28 de ani) sunt ceilalti doi jucatori care au plecat deja de la FCSB.D.A.