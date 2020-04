FCSB se desparte de sase jucatori

Ziare.

Cei sase, Bogdan Planic, Cristi Balgradean, Adi Popa, Marko Momcilovici, Alexandru Stan si Harlem Gnohere, au intrat in somaj tehnic, iar la sfarsitul sezonului vor pleca, scrie Prosport Somajul pe care-l vor incasa va fi in valoare de 2.340 de lei pe luna.Planic, Balgradea, Momcilovic, Stan si Gnohere se afla in ultimele luni de contract cu vicecampiona Romaniei.In ceea ce-l priveste pe Adi Popa, imprumutul sau de la Reading va expira la sfarsitul acestui sezon.Ceilalti jucatori ai "ros-albastrilor" vor avea salariul injumatatit pe durata pandemiei de coronavirus.