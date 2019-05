FCSB se muta la Giurgiu - presa

Ziare.

Potrivit publicatiei Fanatik Gigi Becali a luat decizia de a inchiria stadionul din Giurgiu, desi in prima faza se parea ca va muta echipa la Targu Jiu.Cum arena gorjeana nu este inca inaugurata oficial si, deci, nici omologata pentru competitiile europene, iar Astra nu a prins preliminariile Europa League dupa infrangerea din finala Cupei Romaniei, vicecampioana va juca la Giurgiu.National Arena, cel mai mare stadion al tarii, va fi blocat pentru fotbal pe parcursul verii pentru ca va gazdui doua concerte majore pe 3 iulie si 14 august, iar apoi suprafata de joc va fi inlocuita.Cum FCSB va juca in preliminariile Europa League inca din luna iulie, echipa avea nevoie de o alta arena pe care sa evolueze in meciuri de pe teren propriu.