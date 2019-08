FCSB si-a aflat posibila adversara din turul III preliminar al Europa League: Misiune dificila pentru vicecampioana

Ziare.

Vicecampioana va avea o misiune dificila, urmand a infrunta formatia ceha Mlada Boleslav.Cehii s-au calificat in turul III preliminar dupa ce a trecut destul de greu de Ordabasy, din Kazahstan.A fost 1-1 in prima mansa si 3-2 in returul de joi, jucat in deplasare de Mlada.Mlada Boleslav are un lot cu o valoare estimata la peste 12 milioane de euro, vedeta fiind rusul Nikolay Komlichenko, un atacant in varsta de 24 de ani.Prima partida din turul III preliminar va avea loc chiar saptamana viitoare.M.D.