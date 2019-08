FCSB si-a stabilit noul obiectiv dupa ce a ajuns pe loc retrogradabil in Liga 1

Ziare.

com

Gruparea ros-albastra se afla la 13 puncte de prima pozitie, iar antrenorul Bogdan Vintila spune ca obiectivul este clasarea in primele sase."Nu ma mai gandesc la locul 1 acum cand suntem unde suntem. Important este sa ajungem in primele sase", a spus Vintila la Telekom Sport.Totodata, Vintila a vorbit si despre esecul usturator suferit la Medias."Rezultatul nu este chiar imbucurator, dar a venit si ca urmare a sansei lor. In concluzie meciul a fost echilibrat pana la cele doua greseli ale noastre. Apoi totul a devenit mult mai usor pentru ei. Rezultatul nu este normal, dar am vazut si lucruri foarte bune care imi dau sperante pentru viitor.Sunt chestii tactice care imi dau sperante ca se poate lucra mult mai bine. Pana la urma, asta e viata, asta e fotbalul! E vorba de moral pana la urma: avem de muncit! Sunt de doua zile aici, am inceput sa invat. Astazi n-a fost sa fie, iar data viitoare va trebui sa castigam", a mai spus Vintila. FCSB a suferit a cincea infrangere la rand in Liga 1 , scor 0-4, pe terenul formatiei Gaz Metan Medias, in etapa a 7-a.Gruparea lui Becali ocupa locul 13, retrogradabil, cu doar 4 puncte acumulate in 7 etape. FCSB poate ajunge pe ultimul loc luni, in cazul in care Dinamo va invinge Hermannstadt.C.S.