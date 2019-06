FCSB si-a stabilit primele meciuri amicale din aceasta vara

Ziare.

Jucatorii stelisti vor efectua marti pe 11 iunie vizita medicala la Centrul National de Medicina Sportiva, iar miercuri are loc reunirea la baza FCSB-ului din Berceni.Trupa va pleca la Brasov pe 17 iunie, acolo unde pregatirea va dura pana pe 29. Antrenamentele vor avea loc pe terenurile Forex si Metrom, din localitate.Primul meci amical va avea loc pe 22 iunie, cu cei de la CS Coltea 1920 Brasov, urmand ca trei zile mai tarziu FCSB sa intalneasca pe noul FC Brasov, e vorba de AS SR Brasov. Pe 28 iunie, FCSB va intalni Viitorul in ultimul joc amical al stagiului de pregatire.Dar iata programul complet al stelistilor, conform paginii oficiale de Facebook a acestora Meciurile amicale vor putea fi urmarite LIVE VIDEO pe canalul de YouTube FCSB TV.D.A.