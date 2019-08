FCSB si Universitatea Craiova, in Europa League: Echipele probabile si televizari

Ziare.

com

- in tur scorul a fost 0-0: Seda - Krapka, Takacs, Pudil, M. Tulio - Ladra, Hubinek, Matejovsky, Bucha - Komlicenko, Mesanovic.: A. Vlad - V. Cretu, Planic, I. Cristea, Soiledis - Vana, Oaida, Pantaru - Moutinho, Fl. Tanase, Fl. Coman.Meciul este televizat de Pro TV.- in tur scorul a fost 2-0: Barkas - Paulinho, Vranjes, Svarnas, Hult - Simoes, Simao - Geraldes, Verde, Mantalos - Livaja: Pigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Ivanov, Cicaldau, Mateiu, Vatajelu - Barbut, M. RomanMeciul este televizata de Look Sport.Ambele meciuri vor fi in format LIVE Text si pe Ziare.com.