FCSB, tot mai aproape de transferul iernii in Liga 1

Gruparaea ros-albastra a aflat suma pe care trebuie sa o plateasca pentru a-l transfera pe Constantin Budescu de la Astra Giurgiu Conform Fanatik , Ioan Niculae a hotarat sa-l lase pe Budescu sa-l lase sa plece pentru doar 300 de mii de euro.O suma rezonabila pe care FCSB o poate plati in orice moment, chiar daca acum situatia financiara a clubului nu este tocmai grozava.In plus, Budescu isi doreste sa revina la FCSB pentru a lucra din nou cu Mihai Stoica In vara, cand a fost dorit de FCSB, el a refuzat oferta tocmai pentru ca Stoica plecase de la club.In acest sezon, Budescu a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive in cele 6 meciuri disputate.C.S.