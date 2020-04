FCSB transfera de la Viitorul lui Hagi

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB l-a dorit pe fundasul Viitorului si in trecut, iar acum il considera prima alternativa pentru Andrei Chindris, al carui transfer de la Botosani a intrat in impas."Mi se pare ca pe Ghita l-am vrut o data, vorbisem cu Gica. O sa vad ce vrea pe el", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX.Virgil Ghita are 21 de ani si este un produs al clubului Viitorul.19 meciuri a jucat Ghita in acest sezon pentru constanteni.900.000 de euro e cota fundasului central potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.