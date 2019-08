FCSB va avea un nou antrenor: Anuntul facut sambata seara de Gigi Becali

Ziare.

Finantatorul lui FCSB sustine ca noul tehnician al "ros-albastrilor" va fi ales dintre antrenorul lui Hermannstadt, Costel Enache, si tehnicianul celor de la Academica Clinceni, Ilie Poenaru."M-am uitat la Clinceni - Chindia sa vad cine bate intre Ilie Poenaru si Viorel Moldovan. A batut Poenaru si a intrat in finala. O sa urmaresc si in aceasta seara CFR - Hermannstadt sa vad cine intra in finala langa Poenaru, dar nu vreau sa-l aduc pe Dan Petrescu daca bate", a spus Becali pentru Fanatik Potrivit sursei citate, cele mai mari sanse le are Costel Enache.Mai mult, Becali i-a propus lui Mircea Lucescu functia de manager general al FCSB.Costel Enache are 46 de ani si se afla pe banca lui Hermannstadt din aceasta vara.In cariera sa le-a mai pregatit pe FC Roman, Ceahlaul PIatra Neamt, Poli Iasi, nationala under 19 a Romaniei, FC Botosani si Astra Giurgiu.