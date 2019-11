Florin Tanase, capitanul lui FCSB, dezvaluiri emotionante despre fiica lui Mihai Stoica: "A avut si are inca o problema grava de sanatate"

Ziare.

Decarul stelist a oferit pasa de gol pentru Gnohere la golul doi, iar dupa meci a analizat aceasta partida dificila pentru FCSB: "Am luat trei puncte foarte importante, dar am avut un meci dificil in aceasta seara dupa acea eliminare. Ca o echipa mare, am marcat si golul doi in inferioritate numerica. Am vazut ca Planici a fost primul care a atins mingea si dupa aceea jucatorul de la Botosani a dat in piciorul lui. Dupa parerea mea a fost fault invers", a punctat Tanase pentru TelekomSport, referindu-se in ultima parte a frazei sale la cartonasul rosu pe care Bogdan Planici l-a primit din partea arbitrului Iulian Calin.Dupa ce a vorbit despre meci, Tanase s-a referit si la situatia lui Mihai Stoica , fostul director sportiv de la FCSB, care a fost nevoit sa plece de la echipa din Berceni din cauza problemelor de sanatate ale fiicei sale: "Ii dedicam victoria Teodorei, fiicei lui. A avut si are inca o problema grava de sanatate. Suntem alaturi de ea si ii dedicam victoria. Multi au crezut ca dansul a lasat echipa pentru ca mergeam prost atunci, dar dansul e mai discret de fel si nu a vrut sa spuna ce problema are in familie", a mai spus Florin Tanase dupa meci, pentru televiziunea mai sus citata.FCSB are o serie foarte buna de 11 meciuri la rand fara infrangere si este acum la doar 3 puncte in spatele liderului CFR Cluj , lider care va evolua duminica in deplasare la Dinamo , meci LIVE score pe Ziare.com, de la ora 19.Florin Tanase, adus de la Viitorul la FCSB, a tinut in final sa mai vorbeasca si despre o convocare la echipa nationala : "Da, sper. Daca voi fi chemat, voi merge cu mare drag si voi da totul, ca de fiecare data cand intru pe teren. Telefonul e deschis. Doar noaptea e pe silentios".D.A.