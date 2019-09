Florin Tanase, ironic la adresa lui Gigi Becali, dupa victoria cu Clinceni: Ati vazut ca am revenit pe planeta

Ziare.

Tanase este si cel care a deschis scorul in acest joc, in minutul 12, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:"Suntem bucurosi pentru cele trei puncte. Acum, gandul se indreapta spre derbi unde trebuie sa facem un meci bun si sa castigam. Ne bucuram ca am marcat 3 goluri si speram ca la meciul cu Dinamo sa nu ratam nicio ocazie. Ma bucur pentru golul marcat, ma ajuta la moral. Probabil si revenirea pe planeta m-a ajutat. M-am intors! Ati vazut ce a zis patronul, ca am fost de pe alta planeta. Sper sa avem parte de un gazon mai bun la derbiul cu Dinamo. Cu siguranta vor veni multi fani si ne vor sustine! Nu am discutat cu patronul, nu am fost vocal, cu ce am fost vocal?", a fost declaratia dupa meci a lui Tanase, pentru televiziunile aflate in zona mixta la capatul partidei de la Calarasi.Acesta s-a referit la declaratia lui Gigi Becali de dupa partida cu CFR Cluj , scor 0-0, in care l-a atacat dur pe Tanase, spunand despre el ca pare "de pe alta planeta".Pentru FCSB urmeaza marele derbi cu Dinamo, sambata viitoare pe Arena Nationala, un meci de mare orgolii, intre doua echipe care acum par ca nu isi mai disputa lupta la titlu, ci lupta pentru un loc mai bun la mijlocul clasamentului Ligii 1.Partida va fi LIVE pe Ziare.com, pe 5 octombrie.Cu aceasta victorie de duminica, stelistii s-au apropiat la un singur punct de play-off.D.A.