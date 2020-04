Florinel Coman, ca si transferat: Iata ce spune Helmuth Duckadam

Ziare.

com

Presedintele de imagine al "ros-albastrilor" e convins ca transferul in SUA ar fi un pas inainte in cariera internationalului roman."Depinde de ce oferta vine de acolo. Daca oferta e buna si el este multumit de salariul care il va primi, cu siguranta va pleca. America e o tara tentanta si din punct de vedere fotbalistic", a spus Helmtuh Duckadam la Telekom Sport "Eu spun ca este fotbal daca a jucat Pele, Beckenbauer acolo, chiar si Cruyff, daca nu ma insel, David Beckham, eu cred ca este fotbal. Cred ca chiar un fotbal mai bun decat in Romania", a adaugat acesta.9 milioane de euro pentru 60% din drepturile federative ale lui Florinel Coman a oferit Orlando City.2017 e anul din care Florinel Coman evolueaza la FCSB.