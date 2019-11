Florinel Coman, la Manchester City? Prima reactie a impresarului jucatorului

Ziare.

Sarbu spune ca Manchester City il monitorizeaza intens pe Coman, care mai este dorit in Turcia si Portugalia."Coman la City nu este o intoxicare. Este propus, iar ei isi iau informatii. Pini Zahavi are o legatura cu transferul, la fel si Giovani Becali . Cei de la City trimit scouteri, iar acum depinde de jucator.Vor veni sa-l mai vada. Este o chestie reala. Pentru Coman mai exista interes din Portugalia, cluburi mari din Turcia. Vom vedea daca putem ajunge la pretentiile domnului Gigi Becali ", a spus Dragos Sarbu la Gsp Live Florinel Coman a marcat 6 goluri si a oferit 5 pase decisive in cele 12 meciuri disputate in acest sezon.FCSB a platit 3 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta.C.S.