Florinel Coman, pe cale sa prinda transferul carierei: E dorit de unul dintre cele mai mari cluburi din lume

Jucatorul in varsta de 21 de ani se afla pe lista de transferuri a lui Pep Guardiola la Manchester City , conform Daily Mail Publicatia britanica anunta ca oficialii lui Manchester City au venit de mai multe ori in Romania pentru a-l monitoriza pe Coman.Evolutiile fotbalistului au fost pozitive, iar cei de la City sunt gata sa faca o oferta.In schimbul lui Coman, Gigi Becali solicita in jur de 30 de milioane de euro.Florinel Coman a marcat opt goluri in toate competitiile in acest sezon.El a reusit sa debuteze si in echipa nationala mare a Romaniei.C.S.