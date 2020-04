Florinel Coman s-a inteles cu o noua echipa

Ziare.

Impresarul jucatorului, Giovani Becali , a anuntat ca Florinel Coman este de acord sa se transfere in SUA, cel mai probabil la Orlando City."Suntem acolo cu jucatorul, nu e o diferenta mare. Cu jucatorul nu este o problema. Contractul e pe 3 ani si jumatate, e exact ce-i trebuie lui", a spus Giovani Becali la Telekom Sport.Apoi, Giovani Becali a mentionat doar ca varul sau sa se inteleaga cu echipa din SUA."Un om important de la acel club a fost in Romania, l-a cunoscut pe Coman. Era seful scouterilor de la acea echipa. Au stat 2-3 ore de vorba cu el, i-a spus ca il urmareste de 7-8 luni. Gigi le-a facut o contraoferta echilibrata avand in vedere timpurile in care trecem. Asteptam un raspuns din partea lor.Atunci au facut o oferta de 9 milioane de dolari platibili in trei ani de zile. Acum, Gigi le-a trimis un raspuns de 10 milioane plus niste procente, 40%. Problema este daca acest club are inca aceasta dorinta si posibilitate de a-l cumpara", a adaugat Giovani Becali.Zilele trecute, Becali a anuntat ca a primit o oferta de 10 milioane de euro pentru un jucator de la FCSB.C.S.