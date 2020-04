Fotbalistii de la FCSB au inceput antrenamentele, in pofida ordonantei militare

Ziare.

Chiar daca ordonanta militara interzice exercitiile sportive in grup, jucatorii de la FCSB nu au tinut cont de acest lucru, conform ProSport Astfel, Florin Tanase, Ionut Vina, Ionut Pantiru, Adi Popa si Razvan Oaida si-au reluat deja antrenamentele. Gigi Becali ii sustine pe jucatori si spune ca ii va baga pe toti jucatorii in cantonament in Saptamana Mare.Solutia propusa de Becali este de a tine toti jucatorii in cantonament si sa nu-i mai lase sa iasa pana cand pandemia nu va trece.In plus, Becali vrea ca toate echipele sa procedeze la fel pentru ca meciurile din Liga 1 sa poata fi reluate.C.S.