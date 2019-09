Fotbalistul care a disparut din cantonamentul FCSB risca sa fie dat afara

Ziare.

Directorul sportiv al vicecampioanei, Narcis Raducan, a explicat ca polonezul Lukasz Gikiewicz va fi sanctionat gradual, in conformitate cu regulamentul clubului, urmand a se ajunge pana la rezilierea contractului."Asta inseamna ca problema e la el. Nu a corespuns din punct de vedere fotbalistic. Ne-am indeplinit toate conditiile contractuale. Avem documente ca a primit o masina. Nu ne-am aliniat la salonul de la Geneva, dar cand eram tanar, imi doream masina lui.Antrenorul a decis sa nu se antreneze cu primii 24 de jucatori . Problema e ca a disparut efectiv. Are un program saptamanal la care nu a mai participat. In mod gradat, se poate ajunge la rezilierea contractului", a spus Narcis Raducan la Digi Sport Transferat in vara de Gigi Becali , Gikiewicz a prins numai patru partide in tricoul formatiei din Berceni, fara a impresiona.Dupa eliminarea echipei din Europa League, el a fost anuntat ca a devenit surplus in lot si ca ar fi mai bine sa plece.Pentru ca a refuzat sa renunte la bani, polonezul a fost trimis sa joace la echipa secunda, el pregatindu-se separat de lotul lui Bogdan Vintila.Inainte sa plece din cantonament fara a anunta pe nimeni, atacantul s-a plans ca este terorizat de Gigi Becali si a amenintat ca va actiona FCSB in instanta daca nu ii va fi respectat contractul.