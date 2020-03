Fotbalul merge inainte: Fanii sportului simuleaza derbiul! Voteaza echipele de start pentru CFR Cluj vs FCSB

Informatii inaintea meciului

Meciurile din Liga 1 au fost insa amanate din cauza pandemiei de coronavirus, asa cum s-a intamplat aproape in intreaga lume. Acest lucru a starnit insa ingeniozitatea celor de la Gnttips.ro , care vor crea o simulare a derbiului ce urma sa aiba loc duminica seara.Astfel, portalul de ponturi si pariuri a venit in sprijinul celor carora le este deja dor de fotbal si va face o simulare a partidei CFR Cluj - FCSB, in FIFA 2020, duminica de la ora 20:00.In plus, pentru ca lucrurile sa fie si mai interesante si interactive, Gnttips.ro i-a provocat pe suporteri sa aleaga prin sondaj echipele de start de la derbiul CFR Cluj - FCSB.Fiecare suporter poate alege 11 jucatori din fiecare formatie, iar pe baza voturilor se vor stabili echipele de start.Dupa stabilirea echipelor de start, Gnttips va simula meciul in FIFA 20, iar fanii il vor putea urmari in direct pe acest site.Pentru a fi cat mai inspirat cand alegi echipele de start, trebuie sa tii cont de faptul ca mijlocasul Ovidiu Hoban de la CFR Cluj are, in realitate, un cartonas rosu, fiind suspendat dupa partida cu Gaz Metan Medias.De partea cealalta, de la FCSB, portarul Cristian Balgradean a fost scos din lot dupa ce a semnat cu CFR Cluj, in timp ce jucatorii Dragos Nedelcu, Aris Soiledis si Harlem Gnohere sunt accidentati.Inaintea acestui meci, CFR Cluj ocupa locul 1 in Liga 1, cu 30 de puncte, in timp ce FCSB este pe locul 2, cu 26 de puncte.In meciurile din sezonul regulat, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, dupa un gol al lui Vinicius, in timp ce pe National Arena scorul a fost egal, 0-0.Ultimele 13 partide dintre aceste doua echipe au avut cel mult doua goluri marcate. Ultima in care s-au marcat trei goluri dateaza din septembrie 2016, cand CFR Cluj a castigat cu 2-1 pe terenul lui FCSB.FCSB nu a mai reusit sa castige pe terenul lui CFR Cluj de aproape sase ani. Ultima victorie dateaza din august 2014, cand ros-albastrii s-au impus cu 1-0.CFR Cluj are o serie incredibila in meciurile de pe teren propriu in Liga 1, ajungand la 28 de partide in care nu a pierdut pe stadionul Dr. Constantin Radulescu. Ultima echipa care s-a impus in Gruia a fost Viitorul Constanta, in septembrie 2018.In schimb, FCSB are o singura victorie in ultimele patru deplasari din Liga 1, in restanta cu FC Voluntari din luna februarie. Ros-albastrii au mai inregistrat doua infrangeri, cu CFR Cluj si Dinamo, si un egal la Botosani.Cele doua echipe au caracteristici diferite de la intrarea in play-off-ul Ligii 1. CFR Cluj a marcat doar doua goluri in doua partide si a primit doar unul, in timp ce FCSB a marcat 6 goluri in tot atatea meciuri si a primit alte trei. De altfel, FCSB este echipa cu cel mai bun atac de la intrarea in play-off-ul Ligii 1.Ce va fi insa in aceasta seara? Vom afla doar din simularea efectuata de Gnttips, de la ora 20:00.