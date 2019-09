Fundasul Andrei Marc ii ataca pe cei din conducerea lui FCSB, dupa ce a fost dat afara: "Sa-mi spuna de ce m-au transferat"

Ziare.

Fostul fotbalist de la Concordia Chiajna sau Dinamo a fost dat afara de stelisti dupa ce a evoluat in doar doua partide in rosu si albastru. El a fost adus sa acopere golurile din axul central al defensivei celor de la FCSB, a jucat in partidele cu Voluntari si Poli Iasi , ambele pierdute si nu a convins ca poate sa ramana.Dupa venirea noului antrenor, Bogdan Arges Vintila, FCSB a renuntat la jucatorul de 26 de ani, care s-a confesat intr-un interviu din presa romana."In primul rand, glumind asa amar, eu nu am inteles ce am cautat la FCSB. Bine, nu imi pare rau ca m-am dus acolo, dar vin si eu acum catre dansii cu o intrebare, una prin care nu vreau sa supar pe nimeni: Daca ei stiau ca nu au nevoie de mine, atunci de ce m-au transferat? Doar ca sa ma dea afara, dupa doua meciuri jucate in tricoul lor?E prima data in viata mea cand dupa ce am jucat doua meciuri la o echipa sunt practic dat afara. Ei imi facusera un program sa ma antrenez cu echipa a doua, m-am dus si acolo la cateva antrenamente, iar apoi am decis ca este bine sa reziliez. Nu puteam sa joc prin Liga 3", a fost prima reactie a lui Marc pentru cotidianul ProSport Marea problema pe care Marc o are acum este ca despartirea de FCSB a venit dupa ce campania oficiala de transferuri se incheiase, iar acum el nu mai poate evolua in acest an calendaristic pentru nicio formatie."Cei de la FCSB fusesera de acord sa ma duc la Hermannstadt, dar cei de la Chiajna nu s-au inteles cu cei de la Sibiu. Nu stiu cat au cerut exact pentru mine. Asa au facut mereu. Am avut oferte de la Hermannstadt, Medias si Sepsi, dar de fiecare data Chiajna nu s-a inteles cu cei care ma voiau. Ma voi intoarce ca sa gasim o solutie, sa plec in alta parte. Sa fie clar: eu la Chiajna nu vreau sa mai joc, iar cei de acolo stiu acest lucru. Nu vreau sa joc in Liga 2. Poate sa ma si plateasca la timp, dar nu vreau sa mai stau la Chiajna. Eu am mai avut un memoriu bagat, iar ei stiu care este pozitia mea. Le-am spus inca de cand eram in Liga 1 ca daca ne vom duce in Liga 2 nu vreau sa mai joc la ei. Eu am valoare mai mare de Liga 2", a mai punctat Marc, care a inceput fotbalul mare la Ceahlaul Piatra Neamt.FCSB va evolua duminica in marele derbi cu CFR Cluj , partida care va fi oferita LIVE text pe Ziare.com, incepand cu ora 20.30.D.A.