Gazzetta dello Sport anunta ca un fotbalist de la FCSB a fost oferit gruparii AS Roma

Gazzetta dello Sport anunta, joi, ca atacantul roman in varsta de 21 de ani a fost propus gruparii AS Roma.10 milioane de euro e suma solicitata de Becali in schimbul celui pe care l-a poreclit Mbappe.Capabil sa evolueze pe orice pozitie din linia ofensiva, Coman traverseaza cel mai bun sezon al sau.Fotbalistul ajuns la FCSB de la Viitorul are 12 goluri si 9 pase decisive reusite in cele 27 de meciuri disputat pana acum in acest sezon.Site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com, il coteaza la 5.5 milioane de euro.I.G.