Gheorghe Mustata, liderul galeriei Peluza Nord, anunt radical in ce priveste intoarcerea celor de la FCSB pe stadionul Ghencea

Noul stadion din Ghencea va fi gata in urmatoarele luni, el fiind unul dintre cele care se construiau pentru EURO 2020, un turneu final care a fost amanat cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, alaturi de stadioanele Giulesti si Arcul de Triumf.Liderul ultrasilor FCSB a recunoscut intr-o interventie pentru un post de radio faptul ca va discuta cu patronul Becali pentru ca echipa ros-albastra sa evolueze pe Ghencea, dupa ce noua arena va fi gata: "Unde scrie ca nu avem noi voie in Ghencea? Acolo sunt banii tuturor din tara asta. Personal, ma voi duce si il voi ruga pe Gigi Becali , indiferent cat de mica e sansa. Si noi vom insista sa mergem acolo.Cum adica? Toata lumea are voie sa joace acolo si noi nu? Ma duc si il inchiriez si gata. Sunt bani publici. Noi meritam sa jucam si acolo. Toata lumea are voie, orice echipa din Liga 1, Liga 2. Joaca acolo cine plateste, la fel ca pe National Arena ", puncta Mustata la Radio Sport 1.Stadionul din Ghencea va fi administrat de CSA Steaua , echia din Liga IV, iar acesta va avea o capacitate de 30.500 de locuri, fiind acum gata intr-o proportie de peste 75 la suta, recent fiind inceputa operatiunea de montare a scaunelor, intr-o parte a stadionului.Proiectul initial al arenei a costat 64.500.000 euro si a estimat initial o capacitate de 31.254 de locuri, redusa insa intre timp.Citeste si:D.A.