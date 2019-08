Gica Hagi dezvaluie de ce Catalin Anghel a refuzat oferta lui Gigi Becali

Ziare.

"Regele" a lasat de inteles ca lui Catalin Anghel nu i-ar fi convenit sa primeasca ordine de la Gigi Becali."El e antrenor principal, nu secund cum spun unii. El e principal, eu manager. Aratam bine si bravo lui Catalin ca a ramas cu noi", a anuntat Hagi dupa meciul cu Sepsi.Gigi Becali l-a ofertat in direct pe Catalin Anghel, insa acesta a refuzat oferta finantatorului celor de la FCSB."In urma declaratiilor patronulului echipei FCSB, doresc sa precizez urmatoarele:- Ii multumesc domnului Gigi Becali pentru interesul manifestat, dar pentru moment voi continua munca pe care am inceput-o la FC Viitorul.- Sunt onorat, dar in acelasi timp angrenat intr-un nou proiect cu FC Viitorul, alaturi de care vreau sa obtin noi performante".Catalin Anghel are 44 de ani si din 2015 este antrenor secund la Viitorul.In cariera sa, Anghel a mai fost principal la CSO Ovidiu (2007-2009), Viitorul Constanta (2009-2013) si Sageata Navodari (2013-2015).I.G.