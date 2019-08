Gigi Becali a anuntat cine va sta pe banca FCSB, dupa ce si Enache a refuzat oferta

Ziare.

In aceste conditii, Becali spune ca Vergil Andronache va ramane in continuare antrenorul FCSB "Nici nu este corect sa mai aduc un antrenor acum. Daca va avea un esec, de ce sa i se puna lui in cap? De ce sa sufere altcineva? Ramane Andronache", a afirmat Becali.Vergil Andronache a fost secundul lui Bogdan Andone, antrenorul care a demisionat dupa ce s-a saturat sa fie "marioneta" lui Gigi Becali In schimb, Andronache a ramas la echipa, iar in Liga 1 a avut un parcurs catastrofal. El a reusit totusi sa califice echipa in play-off-ul Europa League.Pe de alta parte, FCSB este pe locul 11 in Liga 1, cu 4 puncte in 6 etape.C.S.