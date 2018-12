Gigi Becali a anuntat numele noului antrenor de la FCSB

Ziare.

Potrivit unui anunt facut de Gigi Becali , noul antrenor al lui FCSB este Mihai Teja Acesta va semna zilele urmatoare un contract pe un an si jumatate cu gruparea ros-albastra."Da, Mihai Teja este alesul. El va fi noul antrenor. Cred ca va semna pe un an si jumatate. Inca nu am discutat detalii legate de salariu", a declarat Gigi Becali pentru Gsp.ro In varsta de 40 de ani, Mihai Teja a pregatit-o in acest sezon pe Gaz Metan Medias, ocupanta locului 8 in Liga 1 , unde s-a remarcat prin stilul ofensiv practicat.El a mai fost principal la Universitatea Cluj, nationala de tineret a Romaniei, Dinamo si Pandurii.De asemenea, Teja a fost si antrenor secund la FCSB in trecut in mai multe randuri.El va primi un salariu lunar de 10 mii de euro pe luna la FCSB.Mihai Teja ii ia locul lui Nicolae Dica, antrenorul fortat sa demisioneze dupa ce nu a respectat o schimbare indicata din loja de Becali, la derbiul cu CFR Cluj Pe lista FCSB s-au mai aflat Dan Alexa si Marius Sumudica , insa in cele din urma Becali a mers pe varianta Teja.C.S.