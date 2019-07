Gigi Becali a anuntat o masura radicala la FCSB. L-a dat afara pe preparatorul fizic - surse

Ziare.

Becali s-a saturat de desele probleme cu accidentarile de la lotul stelist si l-a dat afara pe Marian Lupu, preparatorul fizic al echipei de la inceputul anului 2017.Picatura care a umplut paharul a fost accidentarea si a atacantului Ioan Hora. El l-a anuntat duminica dimineata pe Lupu ca este concediat: "Da, l-am dat afara! Nu este normal sa ai atatia accidentati! O sa cautam alt preparator. Azi dimineata s-a accidentat Hora, a dat cu piciorul in minge si a facut intindere. Am vorbit cu MM Stoica si cu doctorul si mi-au spus ca e ceva in neregula. Nu e normal asa ceva. De un an de zile eram nemultumit, dar am intrebat si mi s-a spus ca antrenorul se ocupa de pregatirea fizica. Dar nu antrenorul era de vina", a fost reactia nervoasa a lui Becali pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Hora s-a accidentat duminica la antrenamentul dinaintea partidei cu FC Botosani de luni, facand o intindere musculara.Deja numarul absentelor din cauza problemelor medicale la FCSB a ajuns la 7, printre care amintim pe Gnohere, Roman, Stan, Momcilovici, Nedelcu.Lupu are 48 de ani, a inceput munca de preparator fizic la FC National, apoi a trecut la Steaua intre 2002 si 2006, a trecut apoi la Federatie, lucrand apoi si cu lotul de seniori si cu lotul Under 21. In ianuarie 2017 a revenit la FCSB, dupa ce fusese curtat insistent si de Radoi, si de Dica.Ramane de vazut cine ii va lua locul lui Lupu, s-a vorbit intre timp si de interesul pentru fostul preparator, din perioada lui Reghecampf, germanul Thomas Neubert.FCSB - FC Botosani va avea loc luni de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com.D.A.