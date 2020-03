Gigi Becali a gasit un portar de urgenta dupa plecarea lui Balgradean. Cat cere Sparta Praga pentru fostul capitan al lui FCSB - surse

Ziare.

Acum, FCSB se poate baza doar pe Andrei Vlad si Toma Niga, insa nu este suficient pentru o lupta la titlu si pentru cucerirea Cupei Romaniei, dupa cum considera oficialii stelisti.Patronul Gigi Becali a si gasit deja o solutie de urgenta, e vorba de repatrierea lui Florin Nita, fostul portar stelist care acum a ajuns la Sparta Praga in Cehia. El este dispus chiar sa plateasca acum o suma de 150.000 de euro cehilor, dar in acest moment cei de la Sparta au pretentii pecuniare mai mari si doresc o suma de transfer de 500.000 de euro, dupa cum scrie cotidianul Fanatik Florin Nita a plecat la Praga chiar de la FCSB, acolo unde a aparat in 54 de meciuri , fiind si capitan de echipa. FCSB a primit atunci 1,35 milioane de euro din partea Pragai pentru portarul roman chemat si la nationala Romaniei in cateva ocazii.32 de ani are Nita, care a fost adus de FCSB in Romania de la Concordia Chiajna.FCSB va evolua duminica in marele derbi al rundei din Liga 1 cu Universitatea Craiova , meci LIVE pe Ziare.com de la ora 20.30.Citeste si:D.A.